ファジアーノ岡山 MF／66 西川潤 選手［23］ 2月22日にリーグのホーム初戦を控えるサッカー・J1ファジアーノ岡山。チームの士気が高まる中、けがで出遅れていた期待のレフティーが本格的にチームの練習に合流しました。 昇降格なしの約半年間の特別なリーグを戦うファジアーノ。開幕からのアウェー2連戦は特別ルールのPK戦で敗れ、2月22日のホ