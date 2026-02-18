うまいもん出前講座(飯山中学校・香川県丸亀市飯山町) 香川県産の食材の魅力を知ってもらおうと、丸亀市の中学校で18日、出前講座が開かれました。 香川県が10年前から小中高校などで行なっている「うまいもん出前講座」です。丸亀市の飯山中学校を畜産農家や食肉業者が訪れ、香川県産のブランド豚について伝えました。 出荷前の30日以上の間、オイルを絞った後のオリーブを飼料として与えた県産の豚を「オ