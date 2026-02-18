東杜和（ひがし・とわ）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の19日の天気をお伝えします。福岡と佐賀は18日、朝から青空が広がり日差しがたっぷり届きました。朝の冷え込みはやや強まり、最低気温は内陸部で氷点下となった所もありました。日中の最高気温は13℃ほどと、昼間は暖かさを感じられました。これからの天気です。19日朝は雲が広がる所もありますが、日中は各地とも晴れるでしょう。夜は再び曇りとなりますが、雨が降