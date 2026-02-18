町田FW徳村楓大の積極性が際立ったAFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）は2月17日に各地でリーグステージ最終節の試合が行われ、FC町田ゼルビアが成都蓉城（中国）に3-2で勝利。高卒ルーキーFW徳村楓大の積極性が際立った。町田は前半7分に新外国人FWイェンギが先制ゴールを奪う展開に持ち込む。その中でシャドーの一角に入った徳村は積極的な姿勢を見せ、次々にシュートを放っていった。前半25分には徳村の横パスからMF白