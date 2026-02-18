空気が乾燥して火災の発生が多くなるこの季節。屋外での火の取り扱いに十分に注意する必要があります。林野火災を防ぐために今年、2026年から運用が始まった『林野火災警報』について取材しました。2025年2月。岩手県大船渡市で発生した大規模な林野火災。発生から40日間、木々や建物を次々に焼き、延焼範囲は平成以降国内最大規模となる約3370ヘクタールに達し、226棟の建物に被害がありました。また3月には愛媛県今治市な