第４３回フェブラリーＳ・Ｇ１（２月２２日、東京競馬場・ダート１６００メートル）追い切り＝２月１８日、美浦トレセン中央Ｇ１初制覇を狙うウィルソンテソーロ（牡７歳、美浦・高木登厩舎、父キタサンブラック）が状態の良さをアピールした。最終追い切りは美浦・Ｗコースで僚馬グロバーテソーロ（５歳３勝クラス）を内から４馬身追走。最後は一杯に追われた６ハロン８３秒６―１２秒１。半馬身遅れたが、もともと調教駆けする