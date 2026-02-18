3月1日に愛知県稲沢市で行われる国府宮はだか祭を前に、きょう午前10時から行われた儺負人（神男）の選定式。ことし志願したのは、愛知県在住の20～40代までの6人です。 【写真を見る】国府宮はだか祭 “神男”の26歳会社員 眉毛以外の毛を剃って“生まれたままの姿”に ｢より一層気が引き締まる思い｣ 愛知･稲沢市 （3回目の挑戦 高間飛紀さん 40歳）「特に3回目は思いが強すぎて緊張感がすごい」 （2回目の挑戦 木村勇樹