韓国のボーイズグループ「ＮＣＴ／ＮＣＴＤＲＥＡＭ」のＪＡＥＭＩＮが１８日、都内でデニムブランド「Ｌｅｅ」のＡＰＡＣブランドアンバサダー就任発表会に出席した。デニムのセットアップで登場したＪＡＥＭＩＮは、流暢（りゅうちょう）な日本語であいさつ。「ジーンズは僕が子供の頃から今までずっと愛しているし、僕のスタイルで着こなせるところがいい。僕が大好きなＬｅｅのアンバサダーに選ばれたことが本当にうれし