WOWOWが、2月26日に古希の誕生日を迎える桑田佳祐のスペシャルコンテンツを同日に放送・配信することが決定した。【ライブ写真多数】超豪華ゲストが集結！『九段下フォーク・フェスティバル’25』の模様WOWOWが開局した1991年4月に、ライブ映像『KEISUKE KUWATA Acoustic Revolution』で同局に初登場。その後35年間、さまざまな番組を放送・配信してきたWOWOWが、桑田のミュージックビデオやライブ映像を中心に、感謝の想いと