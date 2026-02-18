予備校講師として突如ブレイクし、2013年に「今でしょ！」で流行語大賞に輝くなど、13年以上、テレビを中心にメディアでも活躍してきた林修氏が、このほどYouTubeで新企画『林修の本物の流儀』をスタートさせた。膨大な情報が溢れかえる現代、AIには真似できないのは「情報の温度」だと語る林氏。なぜ今、YouTubeに進出したのかを向けてみると、改めて「今でしょ！」の精神、本物を見極め、伝えることへの確かな自信があった。【