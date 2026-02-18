◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スピードスケート 女子団体パシュート 3位決定戦(大会12日目/現地17日)3大会連続のメダル達成となったスピードスケート女子団体パシュート。準決勝に出場した堀川桃香選手の家族は現地・イタリアへド派手衣装で応援に駆けつけました。堀川選手の実家は酪農家であることから、牛のデザインを全身にまとい15人の大所帯で試合会場にやってきました。服装について家族は「牛柄、特別に用意し