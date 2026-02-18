9人組メインダンサー＆バックボーカルグループ・超特急が、3月29日に6年ぶりとなるウィークリータイプのオフィシャルカレンダー『超特急オフィシャルカレンダー2026.4-2027.3』（SDP）を発売する。【写真】笑顔がかわいい！法被で登場したカイ&リョウガ本作は、これまで数々のライブやツアーを通して8号車（ファンネーム）とともに歩んできた時間を振り返りながら、次の未来へとつなぐ1冊として完成した。テーマは「2026年