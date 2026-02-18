プロボクシング大橋ジムは18日、4月13日に東京・後楽園ホールで開催する自主興行「LeminoBOXINGPHOENIXBATTLE154」の対戦カードを発表。アマチュア8冠の荒竹一真（23＝大橋）が再起戦に臨むことを発表した。荒竹は昨年10月のプロ2戦目で日本ミニマム級ランカーの坂田一颯（22＝S＆K）に3回TKO負けでプロ初黒星を喫した。試合後はリングから担架で運ばれていた。同一戦を「前回の試合は勝ち急ぎ過ぎた。倒し急ぎすぎて