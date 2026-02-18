タレント小原ブラス（33）が18日、TOKYOMX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）に生出演し、ミラノ・コルティナ冬季五輪で唯一、応援しているアスリートについて明かした。番組ではフィギュアスケート・ペアで金メダルを獲得した“りくりゅう”こと三浦璃来、木原龍一組の歓喜の映像を放送。フリーの演技後、固く抱き合う2人の姿に、小原は「これでお付き合いしてるとか（いう話がない）…結婚してないという」と驚きを口にし