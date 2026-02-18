歌手・長渕剛（69）の妻で、シャンソン歌手やフラワーアーティストとして活動している志穂美悦子（70）が2月17日、Instagramを更新。ムキムキの最新ショットを披露し、驚きの声が寄せられている。【映像】ポーズをとっておどける志穂美悦子これまでInstagramでプライベートの様子を発信してきた志穂美。約15年前に撮影された、ガンジス川を泳ぐ写真や、愛犬と散歩する姿などを見せてきた。2022年8月には、長男でミュージシャ