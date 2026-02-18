関税交渉で日本がアメリカに約束したおよそ80兆円の投資。その第1弾が発表されましたが、果たして日本にはどのようなメリットがあるのでしょうか?経済産業省赤沢亮正 大臣「まさに日米の相互利益の促進、Win-Winの関係」こうアピールした赤沢大臣。アメリカが一方的に課してきた関税を引き下げるため、去年7月、およそ80兆円の投資を約束。その第1弾を、きょう発表したのです。1つ目は人工ダイヤモンド。何に使うかというと