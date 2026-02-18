１８日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比５４３円４０銭（１・１２％）高の４万９００１円６７銭だった。４営業日ぶりに上昇した。全銘柄のうち、７割超にあたる２４７銘柄が値上がりした。前日の米株高の流れを引き継ぎ、半導体関連銘柄を中心に買い注文が広がった。対米投資の第１弾の発表を受けて日米関係の安定が意識されたほか、特別国会の招集で高市内閣の経済政策が進展す