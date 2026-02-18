格闘技「K―1」は4月11日に東京・国立代々木競技場第2体育館で開催する「K−1GENKI2026」で3大タイトル戦が行われることが発表された。第6代K−1ワールドGPスーパー・ウェルター級王座決定戦3分3R・延長1RでK−1ワールドMAX70キロ以下世界最強決定トーナメント優勝のジョナス・サルシチャ（31＝ブラジル）と同準Vのダリル・フェルドンク（29＝オランダ）が対戦する。サルシチャは、元WGPKickboxingスーパーミドル級（7