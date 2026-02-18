【SVリーグ】大阪ブルテオン 2ー3 広島サンダーズ（2月14日・男子第14節）【映像】あわや惨事 男子バレーで“珍光景”男子バレーで、歓喜の瞬間に選手とスタッフとの間で“あわや惨事”になる一幕があった。大同生命SVリーグ男子の第14節が行われ、広島サンダーズは敵地で大阪ブルテオンと対戦。試合は序盤から壮絶を極め、セットを取り合う展開に。フルセットにもつれ込んだ第5セットも、互いに譲らないまま21―20とデュース