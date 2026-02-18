バイエルン・ミュンヘンにとって、コンラッド・ライマーをめぐる問題は徐々に複雑さを増している。ヴァンサン・コンパニ監督によって守備的ミッドフィールダーから右サイドバックにコンバートされたライマーは、対人守備の粘り強さと前線への積極的な攻撃参加で今やバイエルンに必要不可欠な選手になっている。そのためバイエルン首脳陣としても2027年6月末までとなっているライマーとの契約を延長するために交渉を開始したのだが