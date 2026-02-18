「青春！未来へのパスポート」。県内でがんばる高校生を応援するコーナーです。 【写真を見る】【企画】青春！未来へのパスポート将来のシェフがここに！県立山辺高校・食物部のイベントは美味感動の内容だった（山形） 未来の料理人を目指して、日々調理の勉強に打ち込む県立山辺高校・食物部が開くイベントに密着しました。プロ顔負けの内容に、料理を口にした人たちは・・・