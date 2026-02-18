圧巻の演技を披露し、首位発進です。ミラノ・コルティナオリンピックの『フィギュアスケート』新潟市出身の中井亜美選手が、ショートプログラムで完璧な演技を披露。世界のトップスケーターらをおさえて、ショートで首位に立ちました。 ■実況 「初出場の17歳、新潟市出身・中井亜美。」 自身初のオリンピックの舞台に立った中井。メダル獲得へ大事なショートに臨みました。 演技冒頭