広島県府中市は架空の事業や未払い金など約７７００万円の不適切な事務処理があったと発表しました。府中市の発表によると、元職員の管理のもとで２０２３年度から２年間に４４件の不適切な事務処理がありました。旧料亭旅館「恋しき」や「食の推進に関する事業」での「架空の事業請求」が約４９万円。未払い金の請求が約４７０万円。さらに、備品などの購入に関わる費用の事後処理に約７２００万円。合わせて７７００万円を超