先週の箱根特別を勝ったレッドバンデ（牡４歳、美浦・大竹正博厩舎、父キズナ）は、引き続き佐々木大輔騎手とのコンビで阪神大賞典（３月２２日、阪神）に向かう。東京サラブレッドクラブが２月１８日、ホームページで発表した。同馬は３勝クラスに昇級したばかりだが、格上挑戦する。今春の最大目標は天皇賞・春（５月３日、京都）としている。