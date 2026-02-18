中井のはつらつとした表情も好感を呼んでいる(C)Getty Images女子フィギュアで若手の躍進した姿が話題を集めている。ミラノ・コルティナ五輪、フィギュアスケートの女子SPが現地2月17日に行われ、圧巻の演技を見せたのは五輪初出場、17歳の中井亜美だった。【写真】笑顔でガッツポーズ！17歳・中井亜美の姿をチェック冒頭から日本女子史上4人目となるトリプルアクセルの大技をしっかり決めると、ルッツートーループの連続3回