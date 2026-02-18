将棋の藤井聡太王将＝竜王、名人、王位、棋聖、棋王＝に永瀬拓矢九段が挑む第７５期王将戦七番勝負第４局が１８日、和歌山市の和歌山城ホールで前日から指し継がれ、後手の永瀬が勝利。シリーズ３勝１敗として初の王将位に王手をかけた。午前９時、６８手目が開封されてリスタート。昼過ぎまで互角の形勢で進んだ。先手の藤井が８９手目で４６分の考慮の末、銀取りに５筋の歩を突いた。この勝負手が結果的に分岐点となったよう