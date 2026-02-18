ビザンチンドリーム（牡５歳、栗東・坂口智康厩舎、父エピファネイア）は、ドバイ・シーマクラシック・Ｇ１（３月２８日、メイダン競馬場・芝２４１０メートル）の招待を受諾していたが、２月１５日にこれを辞退した。１４日にカタールで行われたアミールトロフィー・Ｇ２では、７着だった。また、リヤドダートスプリント・Ｇ２で４着だったアメリカンステージ（牡４歳、栗東・矢作芳人厩舎、父イントゥミスチーフ）はドバイ・