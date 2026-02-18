タレントの若槻千夏が１８日、都内で行われたハチ食品２０２６年春夏向け新商品発表会に出席した。若槻は、レトルト食品を展開する同社のイメージカラーに合わせた鮮やかなオレンジのトップス姿で登場。「レトルト食品、お世話になってます。（同社の）たらこパスタソース大好きで、うちの子もお気に入りです」と話した。私生活では２児のママ。夕飯は料理上手の夫と交互に作ることも多いが、若槻が作る時はレトルトを多用する