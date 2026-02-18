『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「中央道で高速バスが炎上走行中に警告音…車内に煙」についてお伝えします。◇18日午前、中央自動車道で撮影された映像には、路肩に止まったバスから赤い炎と煙が上がっている様子が確認できます。現場は東京・日野市の中央道下り線。警視庁によりますと、炎上したのは京王バスが運行する高速バスで新宿から山中湖へ向かう途中だったといいます。午前9時すぎ、走行中に警