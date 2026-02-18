飛行機内でのモバイルバッテリーの扱いが厳しくなる見通しです。飛行機内でモバイルバッテリーの発煙・発火が相次ぐ中、国土交通省は4月にも機内での充電を禁止する方向で検討しています。国際機関が検討中のルール改正に合わせて、国内の航空法に基づく基準を改正するということで、持ち込み個数も2個までに制限される見通しです。なお、預ける荷物に入れることはすでに禁止されています。去年1月に韓国の旅客機が炎上した事故で