プロボクシングＩＢＦ世界スーパーフェザー級７位の力石政法（３１）＝大橋＝が、４月１３日に東京・後楽園ホールで開催される「ＬｅｍｉｎｏＢＯＸＩＮＧフェニックスバトル１５４」で再起戦に臨むことが１８日、発表された。６０キロ契約８回戦で、ＷＢＯアジアパシフィック同級王者リト・パデナス（フィリピン）と対戦する。力石は昨年５月２８日、横浜ＢＵＮＴＡＩでＩＢＦ世界同級王座決定戦に臨み、同級１位エドゥ