タレントの大沢あかね（40）が16日放送のテレビ朝日「夫が寝たあとに」（火曜深夜0・15）に出演。子供の送り迎えについて語った。大沢は09年にお笑いタレントの劇団ひとりと結婚。10年に長女、16年に長男、19年に次女を出産している。MCのタレント・藤本美貴から小学生の子供の送り迎えについて問われると「そう。パパが送り迎えしてる」と打ち明けた。「パパがね〜。もう心配で」と語り、「もう片時も目を離したくないと