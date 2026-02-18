ＪＲＡは２月１８日、２０年セントライト記念・Ｇ２など重賞を２勝したバビット（牡９歳、栗東・浜田多実雄厩舎、父ナカヤマフェスタ）の競走馬登録を同日付で抹消したことを発表した。札幌競馬場で乗馬になる予定。同馬は２０年のラジオＮＩＫＫＥＩ賞・Ｇ３で重賞初勝利。続くセントライト記念も制覇した。３年連続で出走した先週の京都記念（１２着）が現役最後のレースになった。通算成績は２５戦４勝。獲得賞金は１億４