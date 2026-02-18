北海道・札幌市で18日、落雪事故が発生。屋根から大量の雪が落ち、巻き込まれた男性3人のうち60代の男性が死亡しました。落雪があったのは札幌市白石区の建物。午前10時半ごろ、「会社の屋根の雪が落ちて3人生き埋めになっている」などと通報がありました。現場近くに住む人：ドドドって（音が）したんですけど、たまたま見たときにドーって、3人埋まっていくのが見えた。あっと思って。消防隊により男性3人は救助されましたが、こ