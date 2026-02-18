川崎市役所（資料写真）東京・赤坂で昨年１２月、夫婦が死亡した個室サウナ店の火災を受け、川崎市が市内のサウナ施設に立ち入り検査を実施し、市条例で義務付けた非常用ブザーが７カ所で設置されておらず、うち１カ所は安全対策が不十分として指導したことが１８日、市への取材で分かった。市生活衛生課によると、立ち入り検査は昨年１２月１９日〜今年１月３０日、市内の公衆浴場や宿泊施設などにあるサウナ施設計８４カ所を