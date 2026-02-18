石川県七尾市の中島地区と能登島を結ぶ「ツインブリッジのと」。本復旧に向けた工事が始まり、26日まで通行止めとなっています。1日に約1000台の車が通行する「ツインブリッジのと」。石川県七尾市の中島地区と能登島を結ぶ大動脈です。 能登半島地震で路面に40センチ近い段差が生じ、応急工事の末、片側交互通行の暫定供用となっていました。そんな中…平本 駿介 記者：「きのうから通行止めとなったツインブリッジのと本復旧