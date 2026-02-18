市川 栞 キャスター：ここからは気象予報士の小野さんです。きょう18日は、北陸地方で春一番が観測されましたね。小野 和久 気象予報士：去年より15日遅い発表でした。午前中の暖かい風で、気温もきのう17日より3度前後、高くなりました。この春の気配、あさって20日以降も続きます。 小野：22日・日曜日まで晴れるでしょう。その22日は4月下旬並みの陽気です。気象台の週間予報で見ていきます。 小野：あす19日以降、