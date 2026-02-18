「他人と比べてしまう」「比べて落ち込んでしまう」と悩んだことはありませんか。SNSや職場、友人関係など、私たちは日常の中でつい他人と自分を比べてしまいがちです。本記事では、他人と比べてしまう理由やメリット・デメリット、比べる癖を手放して楽な気持ちになる方法をわかりやすく解説します。他人と比べてしまう人の特徴他人と比べてしまう人の特徴や、比べて落ち込んだときの対処法を紹介する記事です他人と自分を比べて