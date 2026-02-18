MMDLaboによる、ポイント経済圏に関する現状の分析では、通信キャリアの4つの経済圏に2つの経済圏を加えた「6大経済圏」が国内にあり、それぞれ特徴的な経済圏を構築しているが、今後は金融と通信の連携や定着率の向上が注目点で、同社の代表取締役である吉本浩司氏は、「ポイント経済圏の競争は、定着のさせ方の競争になってきた」と分析する。「6大経済圏」を調査した大規模な最新データが披露された○楽天が強い経済圏、PayPay