名古屋市営地下鉄の栄駅に、駅員の制服を着た「AIロボット」が登場しました。AIロボットは、2月19日から利用者に道案内や周辺施設のイベント情報などを案内します。英語や中国語など4か国語が話せ、年々増える外国人観光客にも対応できます。このロボットは、名古屋市が駅員の業務軽減を目的に行う実証実験の一環で、3月18日まで平日のみ稼働します。