愛知県東三河地区の県立高校ではしかの感染が相次いでいて、これまでに計7人の感染が確認されています。 愛知県によりますと、田原市に住む男子高校生は12日に発熱などの症状が出ました。 13日から17日にかけて市内の医療機関を4回受診した後、渥美病院を受診して遺伝子検査をした結果、18日にはしかの感染が確認されました。 予防接種は受けていませんでした。 また、豊橋市によりますと、同じ高校に通う男子生徒1