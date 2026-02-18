カキ養殖の体験学習岡山県備前市日生町日生 岡山を代表する「カキ」の産地・備前市の日生地区で18日、地元の中学生が自分たちで育てたカキを洗って選別し、試食しました。 （生徒）「硬いです、めっちゃ楽しい」 備前市日生地区の基幹産業、カキの養殖について地元の中学生らに学んでもらおうと、毎年行われている体験学習です。 日生中学校の1年生と岡山学芸館高校の2年生合わせて49人が参加しました。