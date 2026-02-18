2月18日午前、高知市の田んぼで雑草を燃やしていた火が隣接する田んぼに燃え広がる火事がありました。警察と消防によりますと18日午前11時30分頃、高知市蓮台で80代の男性が田んぼで雑草を燃やしていたところ、隣接する田んぼに火が燃え広がったものです。火は約1時間後に消し止められ、この火事による建物や山林への延焼はありませんでした。現在、高知市に林野火災注意報などは発表されていませんが、消防では野外での火の取り扱