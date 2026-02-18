将棋の第75期王将戦7番勝負（特別協力・スポーツニッポン新聞社、毎日新聞社）第4局が17、18日の両日、和歌山市の「和歌山城ホール」で指され、藤井聡太王将（23）＝名人を含む6冠＝が挑戦者の永瀬拓矢九段（33）に132手で敗れた。通算成績は藤井の1勝3敗。19度目の7番勝負で初のカド番に立たされた。これで後がなくなった藤井。7番勝負で初のカド番に追い込まれたことについて「やむを得ないかなと思っている」と言葉少な。防