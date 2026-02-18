ミラノ・コルティナ五輪でノーマルヒル銅メダルと、ラージヒル銀メダル、混合団体銅メダルの二階堂蓮（２４）＝日本ビール＝と、同じく混合団体銅メダルの小林陵侑（２９）＝チームＲＯＹ＝が１８日、ミラノ市内で記者会見を開いた。五輪新採用の２人一組で飛ぶ男子スーパー団体が大雪で打ち切り決着となった件について、小林は「全然、Ｗ杯内でもシーズン通してありえる話で割り切ってはいるが、五輪新競技って言う名目でああい