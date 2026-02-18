1851年にニューヨークで誕生したキールズから、美容液発想の高機能UV「コラペプチド³UV」（販売名：キールズ DS ベター UVセラム）が登場。紫外線を浴びる日中の時間を“守るだけ”でなく“ケアする時間”へと変える新提案です。2026年4月3日（金）より全国店舗・公式オンラインストアにて発売。日中のアーリーエイジングケア²を叶える、新しいUV習慣に注目です。*⁴ 欧