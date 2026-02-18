「ゾンビたばこ」と呼ばれる指定薬物を使用した罪で起訴された広島カープの選手・羽月隆太郎被告が18日、保釈されました。正午前、茶色のロングジャケットを羽織り姿を見せた羽月被告は、報道陣の前で立ち止まり、頭を下げました。記者からの「羽月選手、応援してくれているファンに一言お願いします」という声かけには無言でした。羽月被告は2025年12月16日ごろ、広島市中区の自宅で指定薬物「エトミデート」を使用した罪で17日に