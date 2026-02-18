将棋の第75期王将戦7番勝負（特別協力・スポーツニッポン新聞社、毎日新聞社）第4局が17、18日の両日、和歌山市の「和歌山城ホール」で指され、挑戦者の永瀬拓矢九段（33）が藤井聡太王将（23）＝名人を含む6冠＝に132手で勝利した。通算成績は永瀬の3勝1敗で、初の王将位獲得に王手をかけた。シリーズ3勝1敗で王手をかけた永瀬は「3勝できたのは初めてなので、引き続き準備したいと思います。少し時間があくのでしっかり準備