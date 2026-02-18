衆院本会議で第105代首相に指名され、起立する高市早苗首相＝18日午後3時1分高市早苗首相は第2次内閣発足を受けた18日の記者会見で、飲食料品の消費税率について「できるだけ早い時期に引き下げたい」と述べた。税控除と給付を同時に実施する「給付付き税額控除」を議論する超党派の「国民会議」の早期開催へ野党に協力を呼びかける考えを示した。情報活動の機能強化を目的に創設する「国家情報局」関連法案を特別国会に提出する