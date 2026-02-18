「雲取賞・Ｊｐｎ３」（１８日、大井）サウジの風が大井にも−。３番人気のリアライズグリントが直線での競り合いを首差で制して重賞初制覇。２着に２番人気のトリグラフヒルが入り、上位２頭に「第７１回羽田盃・Ｊｐｎ１」（４月２９日・大井）への優先出走権が与えられた。１番人気のマクリールは、そこから６馬身離された３着に敗れた。また、５着ゼーロス、６着アヤサンジョウタロの地方所属馬上位２頭にも同レースへの優